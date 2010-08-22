В Украине сохраняется чрезвычайная пожароопасность

На юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской, Полтавской областях, большинстве районов Черниговской, Сумской, Кировоградской и Винницкой областей сегодня преобладает чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр МЧС Украины. За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 295 пожаров, в том числе в жилом секторе 87 пожаров, обнаружены тела 3 погибших. Помимо этого, возникли 4 пожара на предприятиях и 12 пожаров на транспорте. Огнем уничтожено 48 зданий, 7 единиц автотракторной техники и 1,2 тонны кормов. Ориентировочные убытки от пожаров составляют 3 миллиона 935 тысяч гривен, из которых 667 тысяч гривен – прямые, передают «Подробности».