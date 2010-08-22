В NASA подумывают о внеплановом запуске шаттла Atlantis

NASA рассматривает возможность внепланового запуска шаттла Atlantis 28 июня 2011 г. Руководство американского космического агентства сообщило, что решение о запуске челнока должно быть одобрено конгрессом и президентом США Бараком Обамой, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS. В NASA считают, что внеплановый полет шаттла позволит доставить на Международную космическую станцию (МКС) дополнительные грузы и оборудование. Напомним, в мае нынешнего года космический челнок Atlantis благополучно приземлился на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, окончательно завершив свою миссию. На борту шаттла вернулись домой шестеро астронавтов. Последнее путешествие Atlantis длилось 12 дней. Астронавты доставили на МКС российский исследовательский модуль «Рассвет». Планировалось, что шаттл Atlantis будет списан после 25-летней службы. Челнок побывал в космосе 32 раза, покрыв общую дистанцию в 120 млн миль (почти 200 млн км). Администрация США приняла решение свернуть действующую программу космических шаттлов. До конца 2010 г. запланированы еще два полета шаттлов к МКС.