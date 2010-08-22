В Китае из-за наводнения эвакуированы тысячи людей

Тысячи людей эвакуированы в Китае и Северной Корее из-за разлива пограничной реки Ялуцзян, передает радио «Свобода». Сообщается, что свои дома были вынуждены покинуть более 90 тысяч жителей китайского портового города Даньдун. 4 человека числятся пропавшими без вести. На другой стороне границы эвакуируют население города Синыйджу и прилегающих местностей. По сообщению государственных СМИ КНДР, к эвакуации привлечена армия. Сообщается, что многие районы города затоплены, эвакуированы более 5 тысяч человек. Данных о жертвах нет. Наводнения в этом году затронули не только северные, но и северо-западные и центральные районы Китая. Более тысячи человек погибли в результате оползней, вызванных проливными дождями. Власти называют наводнения самыми сильными за последние десятилетия.