Российская радиостанция «Эхо Москвы» отмечает 20-летие

Сегодня 20-летний юбилей празднует радиостанция «Эхо Москвы», сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на российские СМИ. Основатель и первый главный редактор «Эхо Москвы» Сергей Корзун считает, что с тех пор принципы радиостанции кардинальных перемен не претерпели. Он напомнил, что «Эхо» создавалось для того, чтобы «людям лапшу на уши не вешали». Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов подтверждает, что лозунг «Свободное радио для свободных людей!» остается актуальным и по сей день. Преимущества радио «Эхо Москвы» он видит в большей свободе информационного маневра, в интересе к радиостанции со стороны зарубежных политиков, которые «на государственные радиостанции не очень-то ходят». «А недостаток - это то, что многие российские политики опасаются ходить к нам, предпочитая государственные медиа», - говорит Венедиктов.