В Харькове почтили память милиционеров, погибших при исполнении

Факельное шествие, панихида, салют, белые голуби в небе - так почтили в Харькове милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на начальника Центра общественных связей ГУ МВД в Харьковской области Ларису Волкову. В церемонии, наряду с представителями властей Харькова и области, а также руководства ГУ МВД в Харьковской области, приняли участие сотрудники Министерства внутренних дел, ректоры профильных учебных заведений, представители общественности. На Харьковщине, сказал председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, начата разработка специальной программы поддержки семей сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Напомним, с послевоенных времен до сего дня на Харьковщине при исполнении служебных обязанностей погибли 57 милиционеров, из них 25 - в годы независимости Украины.