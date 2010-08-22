Завтра по всей Украине +27…+30 и без дождей

23 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +24...+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +18...+20 градусов, днем +26...+28 градусов. 22 августа температура воды в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.