Овчарку – «сотрудника милиции» наградили нагрудным знаком МВД

Впервые в истории Украины собаку решили наградить милицейским знаком отличия, передает Лига. Крымская милиция отметила нагрудным знаком МВД немецкую овчарку Государственной службы охраны по кличке Хельма. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в АР Крым, только за этот год Хельма помогла сотрудникам милиции раскрыть около десяти тяжких преступлений. В частности, в июне на трассе Симферополь-Ялта в районе поселка Краснокаменка на пешеходном переходе неизвестный мотоциклист сбил 13-летнюю девочку. Водитель скрылся, бросив на месте происшествия мотоцикл, перчатки и шлем. На мотоцикле не было номеров, поэтому установить личность водителя правоохранители не могли. Найти скрывшегося преступника можно было только по запаху оставленных вещевых доказательств. Тогда Хельма прошла более четырех километров и привела милицию к дому преступника. Командир батальона Ялтинского горотдела охраны Святослав Руткевич отметил, что большие успехи собаки - заслуга кинолога, «он для Хельмы как отец родной». Инструктор овчарки Николай Гунько, кроме Хельмы, растит и тренирует ее подрастающее потомство. Только в Ялте служат шестеро «детей» овчарки, еще четверо - в ГСО Феодосии, Евпатории и Симферополя.