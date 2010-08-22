В Крыму открылась мечеть имени чеченского президента Рамзана Кадырова (ФОТО)

Вчера, 21 августа, в Крыму, в селе Воинка Красноперекопского района состоялось торжественное открытие мечети, названной в честь первого президента Чечни Рамзана Кадырова, на средства которого она была построена, сообщает ТСН. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя меджлиса Рефат Чубаров, муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев, муфтий Чеченской Республики Султан Мирзаев, чеченская делегация и местные жители. Вместимость мечети составляет более 200 человек. После официального открытия культового сооружения в ней было совершено пятничный намаз. В своем выступлении Султан Мирзаев сообщил, что мечеть построена на средства нынешнего главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. «Это подарок Рамзана Ахмадовича. Данная мечеть построена в Крыму, в частности, в селе Воинка, не случайно, поскольку наши народы - крымскотатарский и чеченский - объединяет многое», - сказал муфтий. Муфтий также заверил, что в открытии мечети не стоит искать политической подоплеки. «Во-первых, мы – братья-мусульмане, во-вторых - и крымскотатарский, и чеченский народы пережили в 1944 году страшный события - депортации и многое другое», - пояснил он. Фото с сайта http://www.nr2.ru