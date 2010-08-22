Валуеву предстоит операция, которая может поставить крест на его карьере

Бывшему чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянину Николаю Валуеву предстоит операция на левом плече и на суставе правой руки, сообщает ИТАР-ТАСС. «Это означает полугодовой запрет на тренировки. Суставы и кости Валуева слишком поизносились», - сказал врач боксера Вальтер Вагнер в интервью, опубликованном сегодня в немецкой газете «Бильд ам зонтаг». Он не исключает, что это - конец спортивной карьеры российского боксера. Сам Валуев, которому исполнилось 37 лет, также ставит под сомнение свое спортивное будущее. «Это мы увидим в 2011 году. Здоровье - самое главное», - говорит боксер. За свою карьеру он провел 52 боя, в 50 из которых он одержал победы, два проиграл.