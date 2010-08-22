Завтра Украина будет праздновать День государственного флага

Праздник учрежден в августе 2004 года указом президента Леонида Кучмы в качестве воздания почестей многовековой истории создания Украинского государства, государственной символике независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины. Отмечается ежегодно 23 августа, напоминает Лига. Тем же указом Президента Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям было поручено обеспечить осуществление комплекса мероприятий по празднованию Дня Государственного флага Украины. Как говорится в ст. 20 Конституции Украины, «государственными символами Украины являются Государственный флаг Украины, Государственный герб Украины и Государственный гимн Украины. Государственный флаг Украины - стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов».