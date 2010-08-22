В Укргидрометцентре уверяют: Крым может стать островом, но через 1000 лет

22 августа 2010, 15:54

Руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида пошутил, что Крым вскоре может превратиться в остров из-за таяния ледников и повышение уровня моря, сообщает Gazeta.ua. «Напишите, что это была шутка. Задали глупый вопрос и получили глупый ответ. Слова не имеют никакой научной основы, потому что этими вопросами никто серьезно не занимается. Не известно, какими темпами будет подниматься уровень моря. Все теперешние заявления могут быть на уровне фантазии и шуток. Но не исключено, что Крым может стать островом, но где-то через тысячу лет», - отметил Кульбида. В свою очередь директор Института геологических наук Петр Гожик объяснил нам, что такие заявления должны иметь научное подтверждение и базироваться на фактах. Процесс подъема воды не происходит мгновенно. «До 1970-х годов вода в Черном море ежегодно поднималась на 1,8 мм. В настоящий момент имеем такую тенденцию, когда эта цифра равняется 3 мм, - сказал он. - Если так будет продолжаться дальше, то до конца 21 века вода поднимется на 30 см. А если брать в далекой перспективе на тысячу лет, то уровень воды повысится на 3 метра. Но это может произойти тогда, когда растает западно-антарктический ледниковый покров и поднимется уровень Мирового океана. За это долгое время многое изменится не только в Крыму, но и на всей планете». Ученый отметил, что по сути Крым и так является почти островом. Он соединен насыпными дорогами. Высота береговой линии Чингарского перешейка имеет два десятка метров. «Все зависит от того, по какому сценарию будет развиваться климат, тогда можно будет прогнозировать последствия», - прибавил Гожик. Напомним, недавно Николай Кульбида заявил, что вскоре Крым может естественным образом отделиться от Украины и просто превратиться в остров.

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