В греческих аэропортах продолжаются задержки рейсов

Греческие аэропорты сообщают в воскресенье о восстановлении работы после технических проблем, однако задержки рейсов продолжаются, передает «Газета.ru». В афинском международном аэропорту «Элефтериос Венизелос» на 16 часов по местному времени (17.00 мск) задерживаются не менее 40 прилетов и 17 вылетов. Это объясняется тем, что первоначальные задержки повлияли на последующие рейсы тех же самолетов. Среди компаний, чьи рейсы опаздывают, - «Olympic Air», «Aegean Airlines», «easyJet», «Iberia», «Air France», «Swiss», «Cyprus Airways». Проблемы не повлияли на регулярное воздушное сообщение с Россией.