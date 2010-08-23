США снова перенесли испытание боевого лазера

Минобороны США в четвертый раз из-за технических проблем перенесло испытание боевого лазера воздушного базирования. В неисправном состоянии сегодня оказалась обводная система охлаждения самолета, передает «Газета.ru». В прошлый раз причиной отсрочки стали, как заявили в Пентагоне, неполадки в системе охлаждения камеры слежения. В ходе испытания модифицированный самолет «Боинг- 747» должен был поднять в воздух химический лазер высокой мощности. Экипажу предстояло с помощью лазерного луча поразить мишень, внешне напоминающую баллистическую ракету. Во время первого испытания, состоявшегося в феврале, лазер успешно поразил цель, удаленную на расстояние порядка 50 км. Сегодня лазер должен был сбить «ракету», находящуюся на расстоянии порядка 160 км. Максимальная дальность действия данного оружия засекречена.