«Аль-Каида» освободила двух испанских заложников

Группировка «Аль-Каида в странах исламского Магриба» освободила двух испанцев, захваченных ею в ноябре 2009 года. Об этом сообщил сегодня телеканал «Аль- Арабия». Двое испанских сотрудников гуманитарной организации - были похищены активистами «Аль-Каиды» на территории Мавритании около восьми месяцев назад, передает Newsru.com. В прошлом месяце боевики группировки казнили другого заложника - 78-летнего француза Мишеля Жермано – «в отместку за уничтожение боевиков «Аль-Каиды» во время антитеррористического рейда мавританских и французских спецслужб.