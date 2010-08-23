Шведская прокуратура отрицает свою ошибку в деле WikiLeaks

Стокгольмская прокуратура заявила в воскресенье, что предъявленные в адрес создателя Wikileaks Джулиана Ассанджа обвинения не были результатом ошибки, передает «Lenta.ru». Представитель прокураторы утверждает, что ордер на арест был выдан «дежурным работником прокуратуры», а спустя сутки указ об его отмене поступил уже от другого, вышестоящего прокурора. Разглашать конкретные данные о скандальном деле в прокуратуре отказались, однако было добавлено, что «нет никаких признаков» того, что один из прокуроров совершил ошибку.