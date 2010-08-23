В Тернополе установили рекорд Украины, развернув национальный флаг длиной 9,5

Национальный флаг длиной 9,5 км развернули по случаю 19-й годовщины провозглашения независимости Украины в городе Тернополь, сообщает агентство УНИАН. Рекорд фиксировался из катера и самолета. За проведение акции представитель фонда Книги рекордов Украины вручил главе областной госадминистрации диплом, который удостоверяет установление рекорда. После проведения акции сине-желтый флаг будет разделен на шесть тысяч меньших сегментов – флагов, которые распространят среди учебных и медицинских заведений области, библиотек, органов исполнительной власти и местного самоуправления.