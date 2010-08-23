У Тернополі відкрили пам’ятник Соломії Крушельницькій (ФОТО)

У Тернополі відкрили перший у світі пам’ятник Соломії Крушельницькій в повен зріст. Участь у церемонії відкриття взяли племінник оперної прими, народний артист України Мирослав Скорик, міський голова Тернополя Роман Заставний, голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, голова обласної ради Олексій Кайда, голова благодійного фонду ім. С.Крушельницької Марта Подкович. У своїх виступах вони наголосили на значимості нинішньої події в житті міста та величину здобутків Соломії Крушельницької, яка прославляла за кордоном свою рідну державу. Михайло Цимбалюк також повідомив, що у всіх школах області цьогоріч буде проведено урок Соломії Крушельницької, повідомив УНІАН. Пам’ятник заввишки 3,8 м, важить 3,5 т. Постать співачки вилито з бронзи. Автори композиції – скульптор Володимир Стасюк (Рівне), архітектор Ізабелля Ткачук, які працювали спільно з тернопільськими митцями Данилом Чепілем та Анатолієм Водоюяном. У мерії запевнили, що монумент Соломії Крушельницькій у Тернополі став першою та єдиною у світі парковою скульптурою прими у повен зріст. Наразі є тільки погруддя співачки у Львові та Мілані, де співачка виступала у театрі «Ла скала». Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року у селі Білявинці, тепер Бучацького району Тернопільської області, в сім’ї священика. Походить зі шляхетного й старовинного українського роду. З 1878 року вони перебралися у село Біла неподалік Тернополя, звідки вже нікуди не переїжджали. Померла співачка 16 листопада 1952 року. Поховали її у Львові на Личаківському кладовищі поруч з могилою Івана Франка. Фото: «Главред»