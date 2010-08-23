Картины Ван Гога были украдены из-за поломки видеокамер

Главный прокурор Египта заявил, что вина за пропажу картин должна лечь на плечи службы безопасности музея Халила, поскольку из 43 камер наблюдения в здании работало лишь семь, передает Би-Би-Си. Картины Винсента Ван Гога, стоимость которых оценивается в 50 млн долларов, были украдены из музея в субботу 21 августа. Тем же вечером египетские власти объявили, что воры были обнаружены и картины изъяты. Однако в пятницу поступило опровержение данной информации. По данным следственных органов, в музее отказала система сигнализаций и камеры видеонаблюдения, а систему безопасности в здании следователи назвали «фикцией». Сейас службами безопасности под особый контроль взяты аэропорты и морские порты.