«Телетриумф» определился с номинантами

Оргкомитет Национальной телевизионной премии «Телетриумф» объявил номинантов премии.

В каждой категории конкурса выдвинуты по три кандадата на награду, из которых уже на будущей неделе будут выбраны победители.



Торжественное оглашение лауреатов премии состоится в киевском Октябрьском дворце 4 сентября, а по телевидению это действо можно будет посмотреть на следующий день.



Этот конкурс телевизионного мастерства проводится уже девятый год подряд. В этом году для участия в конкурс поступило 229 работ от национальных и региональных каналов, студий и программ. Оргкомитет определил 23 номинации, еще одну, специальную, учредил в рамках «Телетриумфа» Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В оценивании представленных работ участвовали 160 экспертов, но в голосовании за них приняли участие 89 человек.



По сравнению с предыдущими годами нынешний «Телетриумф» отличился рядом новых категорий: «Режиссер телепрограммы, фильма, сериала», «Оператор телепрограммы, фильма, сериала», «Продюсер телепрограммы, фильма, сериала», «Сценарий телевизионного произведения, ток-шоу», «Лучшая промокампания», «Лучший украинский перевод», «Лучшая итоговая информационная аналитическая программа». Очевидно, организаторы решили учесть замечания прошлых лет, отметив также тех, кто за кадром.



По словам члена Нацсовета и сопредседателя оргкомитета «Телетриумфа» Татьяны Мокриди, оргкомитет также прислушался к пожеланиям телевизионщиков о введении нескольких кинономинаций. Однако среди потенциальных конкурсантов они так и не имели успеха – на них было подано всего по 1-2 заявки.



Также по пожеланию представителей телевизионной индустрии в этом году церемонию награждения телепремии перенесли с августа, когда она проходила обычно, на сентябрь - начало нового телевизионного сезона. «Оргкомитет сознательно решил сместить дату проведения церемонии на сентября, – объяснили «Главреду» в Нацсовете. – Ведь в августе еще многие в отпусках, а сентябрь – это начало нового телевизионного сезона. И начинать его с такого яркого телевизионного праздника, как «Телетриумф», на наш взгляд, очень хорошо и символично».



Хоть организаторы и обещают яркое телешоу с разнообразием украинских звезд, но кризис и тут дал о себе знать. Именно из-за него организаторы решили сэкономить на церемонии награждения и перенести ее из дворца «Украина» в более «бюджетный» Октябрьский дворец. «В отличие от предыдущих церемоний награждения телепремией, в этом году из-за кризиса мы решили ограничиться телеверсией», - рассказала «Главреду» Мокриди.



Критики украинской телепремии неоднократно отмечали, что награды в ней почти всегда получают представители общенациональных каналов. Хотя и представленных работ из регионов всегда хватает. «В прошлом была история, когда не определили лучшую региональную программу, – рассказывает Мокриди. – Тут беда состояла в том, что эксперты, голосующие за номинации, не всегда просматривают региональные телепрограммы. Поэтому они отдавали голоса только за те программы, которые хорошо знали. Но хочу сказать, что в этом году среди номинантов представлены и региональные программы».



По словам представителей Индустриального телевизионного комитета, которые являются соорганизаторами телепремии, организаторы поставили перед собой довольно жесткие стандарты конкурса. Во-первых – это профессиональность премии. Во-вторых, профессиональность экспертного жюри. Именно поэтому за претендентов и номинантов голосуют не зрители, а профессиональные эксперты, иценивающие работу своих коллег с профессиональной точки зрения. И, наконец, третий критерий – голосование экспертов должно быть независимым.



Кроме того, оргкомитет принял дополнительные меры во избежание каких-либо обвинений в ангажированности. «Чтобы подобные вопросы снять раз и навсегда, в этом году мы пригласили аудиторскую компанию, которая и будет следить за честностью и конфиденциальностью голосования. Поэтому о том, кто стал лауреатами, мы тоже узнаем только во время награждения», - подытожила Татьяна Мокриди. Номинанты Национальной премии «Телетриумф» за 2008-2009 годы:

Ведущий/ведущая развлекательной программы

1. Горбунов Юрий ("Танцюю для тебе")

2. Доманский Андрей (Интеллектуально-развлекательное шоу «Хто проти блондинок?»)

3. Марченко Оксана Михайловна (Шоу «Україна має талант»)

Продюсер телепрограммы, телевизионного фильма/сериала

1. Забулонская Виктория Матвеевна (Интеллектуально развлекательное шоу «Хто проти блондинок?»)

2. Пилютикова Галина Вячеславовна, Городничий Руслан Анатолиевич (Талант-шоу «Україна має талант»)

3. Соколова Оксана («Факти тижня», «Максимум в Україні»)

Музыкальная программа

1. Музыкальная программа «Шоумания»

2. Музыкальная телепрограмма «Фольк-music»

3. «Україно, вставай!»

Развлекательная программа

1. Вечерний квартал

2. Интеллектуально-развлекательное шоу «Хто проти блондинок?»

3. «Україна має талант»

Документальный фильм/сериал

1. «Владимир Ивасюк. Идеальное убийство»

2. Д/ф «Война и мир. Эвакуация».

3. «Фаина». Война спецслужб»

Лучший дизайн произведения или канала

1. Графическое оформление эфира ТРК «Студия "1+1" сезона весна-лето 2009»

2. Дизайн телеканала СТБ

3. Идентификаторі «Нового канала»: «теннис», «пуговицы», «лук», «мильные пузыри», «осы», «шоу-фейерверк», «бизнес-центр»

Режиссер телепрограммы, телевизионного фильма/сериала

1. Комаровский Михаил Владимирович ("Танцюю для тебе")

2. Коровченко Богдан (Д/ф «Жертвы Красоты»)

3. Мусиенко Сергей («Факти тижня», «Максимум в Україні»)

Оператор телепрограммы, телевизионного фильма/сериала

1. Адаменко Евгений Александрович (Программа «Ало, гараж»)

2. Ролик Сергей (Д/ф «Молода гвардія - лічильник смерті»)

3. Соловьев Сергей (Оператор и оператор-постановщик ток-шоу «Свобода слова», программы «Факти», программы «Факти тижня з Оксаною Соколовою», программы «Добрі новини»)

Региональная программа

1. Информационная программа «День-Сіті»

2. Информационная программа «Київський час»

3. Программа «Шахта им. Орджоникидзе. Три рождения» (фильм первый)

Репортер

1. Новосельцев Жан («Жесть Мундира»)

2. Прудникова Татьяна (Специальный корреспондент информационной программы «Факты»)

3. Соколенко Наталья («Окна-Новости»)

Лучший украиноязычный перевод

1. Т/с «Доктор Хаус»

2. Украинский саундтрек к сериалу «Сімпсони»

3. Художественный фильм «Гаррі Поттер и кубок вогню»

Учебная, познавательная, культурологическая, социальная передача

1. «Добрі новини»

2. «За вікнами»

3. Национальная премия «Гордість країни»

Детская передача

1. «Еники-беники»

2. «Найрозумніший»

3. Срібний апельсин

Сценарий телевизионного произведения

1. Спецвыпуск программы «Ключовий момент», посвященный выводу войск из Афганистана, вернувшимся и вымолившим им жизнь

2. «Спецрозслідування. Повна пасторизація»

3. Українці Афігенні

Спортивная передача

1. «Проспорт»

2. Футбольний Уік-енд

3. Цикл программ «Лига Чемпионов УЕФА сезона 2008/2009 годов»

Ведущий/ведущая информационной программы

1. Мосейчук Наталия ("ТСН")

2. Попов Сергей Валериевич (Ведущий программы «Вікна-новини»)

3. Шустер Cавик

Ежедневная информационная программа

1. «Вікна-новини»

2. ТСН

3. «Факти»

Ток - шоу

1. «Свобода Слова»

2. Шустер Live, пятница

3. «Я так думаю з Анною Безулик»

Итоговая информационно-аналитическая программа

1. «Евгений Киселев. Наверху»

2. ТСН Тиждень

3. «Факти тижня с Оксаною Соколовою»

Телефильм

1. «Дорогі діти»

2. «Українська мрія»

3. «Хочу дитину»

Лучшая промокампанія произведения или канала

1. Анонс показа фильмов «Такси», «Такси-2» и «Такси-3»; Анонс шоу «Фабрика звезд-2»; Анонс финального концерта шоу «Фабрика звезд-2»

2. Промо «Танцюю для тебя 2. Дитячі мрії»

3. Талант-шоу «Україна має талант»

Актер, актриса телевизионного фильма/сериала

1. Гладуш Виктор (Телефильм «Черта з два»)

2. Линецкий Виталий (Актер телевизионного фильма «Дорогі діти»)

3. Сумская Ольга (Телесериал «Територія краси»)

Телесериал

1. «Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбы»

2. «Територія краси»





