Артисты из Украины и Армении победили в детской «Новой волне»

Украинка Виктория Петрик и армянская группа «Размик и друзья» вечером в воскресенье разделили первое место в старшей группе конкурсантов (с 13 до 15 лет) на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская «Новая Волна». В финале конкурса участвовали 15 вокалистов из девяти стран, передает «Lenta.ru». Победительницей в младшей группе (с восьми до 12 лет) стала младшая сестра Виктории, Анастасия Петрик. Конкурс, проходивший с 20 августа в крупнейшем на территории бывшего СССР детском лагере «Артек» и приуроченный к празднованию 85-летия лагеря, стал преемником конкурса «Новая волна - Junior», который проводился в Москве в 2008 и 2009 годах. Оргкомитет «Детской «Новой волны» получил более 5 тыс. заявок от вокалистов.