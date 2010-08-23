Автобус попал в ДТП в Японии, 27 человек пострадали

При столкновении пассажирского автобуса и грузовика на скоростной дороге в Японии травмы различной степени тяжести получили 27 человек, передает «Lenta.ru». Автоавария произошла в понедельник в районе горы Фудзи на самой оживленной в стране автомагистрали «Томэй». Она связывает столицу с городом Нагоя - крупным промышленным центром в южной части острова Хонсю. По сообщению полиции префектуры Сидзуока, все пострадавшие, включая двух пассажирок автобуса и его водителя, получивших тяжелые ранения, госпитализированы.