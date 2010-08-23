Число погибших на шахте «Распадская» достигло 68 человек

Один из пострадавших при взрывах на угольной шахте «Распадская», которые произошли в ночь на 9 мая этого года, скончался в больнице, таким образом, из-за этой аварии погибли 68 человек, передает Newsru.com. Ранее было известно о 67 погибших. «По состоянию на 02.00 мск (5.00 по местному времени) 23 августа: погибло 68 человек (один человек скончался в больнице); обратились за медицинской помощью 142 человека, из них: госпитализировано три человека; на амбулаторном лечении 13 человек; снято с медицинского наблюдения 125 человек. Судьба 23 человек неизвестна (находятся в шахте)», - сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС в понедельник.