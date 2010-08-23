Из СИЗО в Душанбе сбежали 25 заключенных, убиты охранники

Из следственного изолятора комитета национальной безопасности в Душанбе (Таджикистан) сбежали заключенные. Как сообщили в МВД республики, сбежали до 25 человек, передает «Газета.ru». Среди них – обвиняемые в совершении тяжких уголовных преступлений, в том числе участники вооруженной группировки, арестованной таджикскими спецслужбами летом прошлого года на востоке страны. По некоторой информации, в ходе перестрелки убиты несколько человек из охраны тюрьмы, которая расположена в центре Душанбе. В городе объявлен план «Перехват».