Запад Украины День Независимости отпразднует с дождем

Во вторник днем на крайнем западе Украины ожидается кратковременный дождь, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, передает УНИАН. Температура ночью +14-19°, на побережье морей до +22°, днем +28-33°; в Карпатах и горах Крыма ночью +9-14°, днем +17-22°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. В Киевской области во вторник осадки не ожидаются, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14-19°, днем +28-33°. В Киеве температура ночью +17-19°, днем +30-32°. В понедельник температура воды в Черном и Азовском морях +23-27°, в Днепре возле Киева +24°.