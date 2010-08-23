Полиция Филиппин заявляет, что все заложники могут быть вскоре освобождены

Филиппинская полиция надеется, что оставшиеся заложники, которых удерживает в автобусе бывший офицер полиции, будут вскоре освобождены. Согласно сообщению пресс-службы полиции, факт освобождения уже девяти заложников говорит о том, что переговорный процесс складывается удачно, передает «Газета.ru». «Я верю в то, что после 15 часов он освободит всех оставшихся заложников», - заявил высокопоставленный офицер полиции. На данный момент в заложниках остаются 17 человек, большая часть которых являются иностранными туристами.