Польша не успевает подготовиться к Евро-2012

Польша не успевает подготовиться к проведению Евро-2012. К такому выводу пришла Верховная контрольная палата (ВКП) Польши после проверки спортивных объектов, необходимых для проведения в стране чемпионата Европы по футболу 2012 года, пишет «Коммерсант«. 23 августа ВКП Польши распространила доклад об итогах проверки подготовки к проведению футбольного чемпионата Европы в 2012 году. В документе отмечается, что процесс замедлился, в связи с чем «почти половина из проверенных проектов не осуществляется по графику», передает Українська правда. «Уже известно, что часть задач не может быть решена до начала соревнований. Выполнение в срок большинства других инвестиционных проектов в сфере строительства автомобильных и железных дорог, воздушного сообщения также стоит под вопросом», - пояснили в ВКП. Так, от графика отстают 52 из 127 инвестпроектов, в результате чего 36 объектов планируется вводить в эксплуатацию уже после начала чемпионата. Тем временем руководитель ВКП Яцек Ежерский рассказал, в чем видит причины таких задержек. В частности, он раскритиковал компанию «PL.2012», которая занимается организацией Евро-2012. Он заявил, что в фирме 30 работников из 71 являются начальниками. «Практически получается, что один человек следит за работой другого. Это не самый лучший способ реализации такого типа задач», - заметил он. Кроме того Яцек Ежерский назвал наиболее проблемные сферы - «прежде всего задержки имеют место в инфраструктуре». По словам представителя ВКП, строители не успевают с возведением аэропортов, железнодорожных станций. Матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году будут проходить сразу в двух странах. Такое решение принял исполком UEFA 11 декабря 2009 года. Он утвердил столицу Украины в качестве хозяина финальной встречи. Остальные матчи пройдут в Донецке, Львове и Харькове. В Польше достойными для проведения поединков турнира признаны Варшава, Познань и Гданьск.