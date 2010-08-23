Российские военные введут в заблуждение разведку противника надувными ЗРК

Научно-производственное предприятие «РусБал» планирует к 2012 году завершить разработку пневматических маскировочных макетов зенитных ракетных комплексов и ракетных установок для Сухопутных войск России. Об этом сообщил начальник группы по госзаказам компании Олег Такшеев, передает Newsru.com. «Сегодня проводятся опытно-конструкторские работы по созданию пневмомакетов существующих зенитных ракетных комплексов. Также Минобороны финансирует создание надувных копий некоторых ракетных комплексов для Сухопутных войск», – рассказал он.