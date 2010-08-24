Брат захватившего туристов в Маниле просит его продлить ультиматум

Брат человека, захватившего в заложники автобус с туристами в филиппинской Маниле, обратился к нему с просьбой продлить на 30 минут установленный им дедлайн. По словам очевидцев разговора, Грегорио Мендоса, который занимает высокий пост в полиции, обратился с такой просьбой в разговоре по мобильному телефону, передает Utro.ru. Ранее сообщалось, что взявший в заложники дал властям время до 15 часов на выполнение своих требований. Он настаивает, чтобы было принято решение о его немедленном восстановлении на службу в полиции. Захватчик освободил уже восьмерых туристов. Всего в автобусе находились 25 человек. Большинство из них являются гражданами Южной Кореи.