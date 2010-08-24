Британка установила рекорд по скоростному набору SMS

27-летняя британка установила новый рекорд в скоростном написании SMS-сообщений. Мелисса Томпсон справилась с заданием, набрав два предложения за 25,94 секунды, пишет The Sun. Таким образом, британка побила предыдущий рекорд скорости, принадлежавший американцу Франклину Пейджу (35,54 секунды), передает «Lenta.ru». Для участия в конкурсе по скоростному набору SMS Томпсон использовала смартфон Samsung Galaxy S. Задание участников соревнования заключалось в том, чтобы как можно быстрее и при этом без ошибок и опечаток набрать следующий текст: «Пираньи видов Serrasalmus и Pygocentrus с острыми как бритва зубами - это одни из самых свирепых пресноводных рыб в мире. В действительности они редко нападают на человека». По словам рекордсменки, она имеет большой опыт в написании SMS. Томпсон рассказала, что раньше одному только своему бойфренду отправляла по 40-50 сообщений ежедневно. Теперь же, как подчеркнула британка, она и ее друг живут вместе, и надобность писать такое большое количество SMS отпала, поэтому Томпсон была очень удивлена тем, что побила предыдущий рекорд скорости набора SMS. В ближайшее время рекорд Мелиссы Томпсон зарегистрируют эксперты Книги рекордов Гиннесса.