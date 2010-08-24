Сегодня Украина отмечает 19-ю годовщину независимости

24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость. До тех пор она входила в качестве Украинской Советской Социалистической Республики в состав СССР. Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, напоминает Лига. Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем Независимости Украины. Фактически же первый День Независимости был отпразднован 16 июля 1991-го - в память о том, что 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.