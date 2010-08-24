В Португалии столкнулись сразу 40 автомобилей

Сразу 40 машин столкнулись на севере Португалии: пять человек погибли, 72 - ранены, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал «Россия 24». В настоящее время больше 20 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщается, сначала на автотрассе из-за тумана не смогли разъехаться десять легковых автомобилей и два грузовика. В результате столкновения начался пожар. Трассу заволокло дымом, и другим водителям было трудно избежать аварии. После этого остальные автомобили врезались друг в друга на протяжении пяти минут. Для оказания первой помощи на место ДТП отправили две сотни спасателей и три вертолета.