В Москве среди бела дня расстреляли директора компании Gold Beer

На западе Москвы неизвестный расстрелял директора компании Gold Beer, сообщает Эхо Москвы. Накануне примерно в 15:30 в городскую клиническую больницу №31 приехал мужчина с огнестрельными ранениями головы и плеча, который вскоре скончался от полученных ранений. «Позднее было установлено, что погибший был директором коммерческой фирмы. Днем в понедельник в подъезде дома, где он проживал, на улице академика Анохина на него напал неизвестный, который выстрелил в коммерсанта два раза и скрылся», - рассказал собеседник агентства. Раненный предприниматель смог дойти до своей машины, на которой самостоятельно добрался до больницы, где вскоре скончался. На месте происшествия обнаружены две гильзы калибра 9 мм. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).