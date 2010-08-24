Киевский митрополит пожелал Януковичу нового ума

Президент Виктор Янукович принял участие в молитве за Украину в Киево-Печерской Лавре. Также на богослужении присутствовали премьер Николай Азаров, спикер Владимир Литвин и другие чиновники, пишет Украинская правда. После службы Янукович заявил: «Мы с вами были на молебне, мы молились за то, чтобы Господь Бог нам даровал мир и счастье нашему народу». «Я верю в то, что мы способны собственными руками построить сильное государство, которым будем гордиться, которое будут уважать в мире. Я верю, что нам крайне необходимы перемены, которые мы запланировали, и мы обязательно это будем делать», - подчеркнул он. «Я также знаю, что без веры в нашего Господа Бога невозможно ничего сделать, поэтому будем просить благословения, будем молиться, чтобы он даровал нашему государству спокойствие, а нам всем понимание и желание жить в мире, в сильной стране», - добавил Президент. В свою очередь митрополит Киевский Владимир, выступая с речью, сказал: «Верим, что с годами рожденная Украина, обновленная войдет в историю многими делами своими». «Пусть Господь хранит вас лично, Виктор Федорович, от всякой беды защищает, пусть дает вам новые силы, и новый ум, и доброе сердце, чтобы творить то большое дело, на которое поставил вас наш народ и сам Господь Бог», - отметил митрополит.