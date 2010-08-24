Из-за пожара в частном доме на Одесщине погибли двое детей

В 10:40 23 августа в с. Сергеевка Саратского района Одесской области в одноэтажном частном жилом доме из-за детских шалостей с огнем возник пожар. Как сообщили сегодня УНИАНу в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара погибли двое детей (2004-го и 2006 года рождения). Огнем уничтожено деревянное перекрытие и кровля жилого дома на площади 60 кв. м. В 11:50 двумя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован. На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области. Всего на протяжении минувших суток в Украине зарегистрировано 448 пожаров, в том числе в жилом секторе 112 пожаров, на которых обнаружены тела 5 погибших. Кроме того, возникли 3 пожара на предприятиях и 7 пожаров на транспорте.