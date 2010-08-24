Украинцы не хотят переплачивать за газ даже ради независимости - опрос

Больше платить за газ ради независимости страны готов только каждый шестой украинец. Об этом свидетельствуют переданные УНИАНу результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина. Согласно результатам исследования, более половины украинцев (52,3%) под термином «Независимость» понимают экономическую независимость от соседних государств. При этом понимает под этим термином политическую независимость от других стран почти половина опрошенных (48,7%), а 41,2% - территориальный суверенитет. Около трети опрошенных полагают, что независимость – это авторитетность государства на международной арене (36,9%) и собственная национальная культура (33,2%). Более четверти граждан Украины (27,9%) понимают под термином «Независимость» собственный государственный язык – украинский, а каждый пятый опрошенный (19,6%) – независимую Украинскую церковь. Ответ «другое» на данный вопрос дали 5,1% респондентов, а 7,2% - затруднились ответить. Большинство украинцев (77,3%) готовы ради независимости Украины покупать продукты питания отечественного производителя. Более половины опрошенных заявили, что готовы хранить сбережения и осуществлять денежные операции в государственной валюте (61,3%), не продавать землю и недвижимость иностранцам (57,2%), пропагандировать украинскую культуру иностранцам (51,3%). Половина украинцев (50,7%) готовы покупать промышленные и бытовые товары отечественного производителя, меньше половины – отдыхать на отечественных курортах (46,1%) и защищать Украину с оружием в руках, в случае вооруженного конфликта, угрожающего ее независимости (43,8%). Более трети опрошенных (39,9%) готовы говорить на государственном языке, а более четверти (28,4%) – лечиться только препаратами отечественного производства. При этом больше платить за газ и энергоносители ради независимости Украины готов только каждый шестой гражданин (15,1%). Ответ «другое» на данный вопрос дали 2,7% респондентов, а 5,9% - затруднились ответить на него. Телефонный опрос на тему «Независимость Украины глазами украинцев» Институт Горшенина провел с 22-го по 23 августа 2010 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%