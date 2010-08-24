Боевики атаковали отель в столице Сомали, где заседали депутаты: 15 погибших

Пятнадцать сомалийских депутатов стали жертвами нападения боевиков на отель в Могадишо (столице Сомали. – Ред.), сообщает ИТАР-ТАСС. Пока остается неизвестным, кто стоит за этой атакой, однако не исключено, что непосредственное отношение к инциденту имеют радикальные исламисты из группировки «Аш-Шабаб», призвавшие накануне местных жителей к «народной» войне против иностранных оккупантов, под которыми подразумеваются миротворцы от Афросоюза, выступающие на стороне поддерживаемых западом властей. В настоящее время внутри отеля слышны выстрелы, в район подтягиваются правительственные войска. По словам местных жителей, отель находится рядом с президентским дворцом и является популярным местом встречи для правительственных чиновников. Представитель полиции Абдуллахи Али подтвердил факт нападения и заявил, что «на данный момент гостиница окружена солдатами».