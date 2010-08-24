В центре Махачкалы убили главного инженера городской телефонной сети

Сегодня в центре Махачкалы неизвестные расстреляли главного инженера городской телефонной сети Насрудина Джамалова, информирует ИТАР-ТАСС. Как сообщили агентству в правоохранительных органах столицы Дагестана, преступление было совершено на улице Мира. Огонь был открыт по служебной «Волге», в которой находился главный инженер и его водитель. От полученных ранений Джамалов скончался на месте. Его водитель, по предварительным данным, ранен. По сведениям других источников, он также погиб. В Махачкале объявлен оперативный план «Вулкан-3», принимаются меры по задержанию преступников.