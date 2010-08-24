Прикарпатье порадовали новыми клубами, больницами и ДК

На Прикарпатье по случаю Дня Независимости Украины откроют 12 объектов социально-культурного назначения. Об этом УНИАНу сообщила руководитель пресс-службы председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Тамара Лейбюк. В частности, по ее словам, в селе Новоселка Тлумачского района торжественно открыли социально-культурный комплекс: сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт и библиотеку. В селе Копанки Калушского района по случаю Дня Независимости открыт детский сад, на реконструкцию которого из местного и районного бюджетов было выделено 600 тыс. грн. В селе Голынь открыли Школу искусств, на реконструкцию которой из местного и районного бюджетов направлено почти 250 тыс. грн. Кроме того, в селе Перевозец по случаю 19-й годовщины независимости сдали в эксплуатацию новый газопровод. Лейбюк также сообщила, что в селе Томашевцы после капитального ремонта начнет работать Народный дом, на реконструкцию которого из местного и районного бюджетов было выделено почти 400 тыс. грн. По ее словам, после реконструкции в городе Косов откроют детское отделение районной больницы, а также сдадут в эксплуатацию районный Дом культуры. В этом же районе в селе Прокурава ввели в эксплуатацию 16 км газопровода.