Завтра на западе и севере Украины пройдут дожди

25 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +19...+21 градус, +26...+28 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +13...+18 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23 градуса. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов, на Сумщине до +32 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой и Черкасской области кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31 градус. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +27...+32 градуса. В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +29...+31 градус. 24 августа температура воды в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.