В Испании разбился самолет

В Испании 24 августа разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Пилот, подполковник ВВС Саудовской Аравии, погиб, пишет Lenta.ru со ссылкой на AFP. Летчик выполнял тренировочный полет. Авария произошла вскоре после того, как истребитель взлетел с авиабазы Морон на юге Испании. По данным агентства, вместе с пилотом на борту находился инструктор-испанец, которому удалось катапультироваться. О причинах аварии пока не сообщается. Первую партию истребителей Eurofighter Typhoon Саудовская Аравия получила в середине 2009 года. Всего страна планирует приобрести 72 истребителя. Обучение работе с машинами саудовские пилоты проходят на базах испанских ВВС.