По Германии прошелся торнадо (ФОТО)

В Германии в результате разгула стихии был уничтожен курорт на острове Гельголанд. Торнадо разрушил кемпинги, пострадали, по меньшей мере, 11 отдыхающих. Характер ранений туристов не уточняется, сообщает ua-reporter.com. Бургомистр острова Франк Боттер назвал ситуацию «катастрофической» и запросил помощи у материковой Германии. По словам свидетелей инцидента, торнадо был настолько сильным, что опрокинул самолеты на местном аэродроме. Остров Гельголанд принадлежит Германии. Он входит в состав федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, население острова без туристов и отдыхающих насчитывает 1267 человек. Ураган, пронесшийся по Германии, особенно отметился в Северном Рейне - Вестфалии. Из-за поваленных на железнодорожные пути деревьев в регионе остановлено железнодорожное сообщение на линиях Рейн-Эмден, Ольденбург-Оснабрюк, Кельн-Дюссельдорф, Кельн-Ахен и других. Из-за мощных ураганов и гроз пострадала также Нижняя Саксония, улицы городов завалены упавшими деревьями и крупными ветками. Остановлено движение автотранспорта. Многие дома и отели остались без электричества, не работает телефон, нет Интернета. В зоопарке города Нордхорн из-за разрушений оград и вольеров на волю сбежали дикие звери. Администрация заявила, что на восстановление территории и поимку зверей уйдет не меньше 10 дней. Напомним, что в Германии установилась аномально высокая жара, температура воздуха в Берлине достигает 36 градусов по Цельсию. Затронула жара и страны Прибалтики: в Вильнюсе, по прогнозам синоптиков, всю неделю будет стоять ясная погода и температура поднимется до 34-35 градусов. В связи с этим власти столицы Литвы организовали бесплатную раздачу воды на улицах и площадях. Пункты раздачи воды откроются в кафе, на остановках общественного транспорта, на Кафедральной и Ратушной площади. Мэрия обещает, что воды хватит на всех жителей Вильнюса и гостей столицы. Фото: ua-reporter.com