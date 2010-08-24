В Тернополе установили стул Остапа Бендера

В Тернополе открыли памятники человеку-невидимке, водопроводчику и креслу с драгоценностями, до которого не успел добраться Остап Бендер. Все они изготовлены из бронзы, отливали их во Львове. Памятник человеку-невидимке выглядит как две туфли и табличка с информацией, кому он установлен. Водопроводчик в скульптурной композиции вылезает на полкорпуса из канализационного люка с ключом для труб. Все памятники установили в центре города возле торгового центра, который открыли сегодня, сообщает УНИАН. В бронзовое кресло сесть первой предоставили право ведущей акции открытия актрисе Ольге Сумской. «Это кресло приносит деньги, с ним кризис отступает», – пошутила Сумская, сев в кресло. Водопроводчика руководители торгового центра решили увековечить в знак благодарности работникам водоканала, которые помогли при строительстве заведения. «Поскольку в Центре много проблем с подземными водами, были сложности с прокладкой сети. Чтобы создать сборный образ скульптор специально провел целый день в КП «Тернопольводоканал». Кресло же устанавливаем, чтобы у всех желающих, кто в него будет садиться, водились деньги», – объяснил замысел организатор акции.