Украинцы в вышиванках сегодня гуляли по Москве

Сегодня в День Независимости Украины украинская молодежь Москвы провела на улицах российской столицы флэш-моб под названием «Девятнадцать», сообщает УНИАН. Участники флэш-моба в национальной и желто-голубой одежде с украинской символикой (флагом, фанатскими шарфами) прошли местами Москвы, которые связаны с Украиной. Акция началась на пешеходный мосту им. Богдана Хмельницкого, где молодые люди запустили в небо 19 желтых и голубых воздушных шариков со словами «Это не просто шарики. Они символизируют наши украинские сердца, стремящиеся к свободе и независимости. Надеемся, они долетят до Украины, ведь наши сердца всегда тянутся к Родине, где бы мы ни находились». Участники акции возле памятного знака дружбы Украины и России около Киевского вокзала провели опрос среди россиян. В частности, задавался вопрос, какой сегодня праздник? Ответ на него большинство опрашиваемых с нескольких попыток находила благодаря украинской одежде организаторов. Зато, на просьбу перевести с украинского на русский язык слово «парасолька» давались различные варианты, как например - «девушка», «букет». Слово «вродливий» переводили как «родня», а слово «сукня» вызвало наибольшее количество вариантов - «сухое», «крыша», «венок», «сукно». С подсказками все слова были правильно переведены на украинский, а участники опроса получали призы - украинские конфеты, хотя некоторые требовали сала. Также организаторы флэш-моба возложили цветы к памятникам Лесе Украинке, Тарасу Шевченко и Николаю Гоголю и повязали на них желто-голубые ленты. Литературная часть праздника включала выполнение на Старом Арбате Гимна Украины и патриотических стихов об Украине. Кроме того, участники акции изготовили большую открытку «С днем рождения, Украина», на которой все желающие написали свои пожелания стране. Молодежь также посетила концерт - выступление капеллы бандуристов им. Майбороды в Культурном центре Украины, В конце участники флеш-моба угощались тортом с надписью «С днем рождения, Украина», на котором зажгли 19 свечей. Завершилось празднование Дня Независимости украинской молодежью Москвы торжественным салютом из 19 залпов в одном из московских парков. Как оттметил один из организаторов акции, руководитель Украинского Молодежного Клуба Ярослав Копельчук, идея провести флэш-моб родилась ровно год назад - на День Независимости - и сегодня была реализована. «Мы можем своими руками сделать очень много для улучшения отношений между Украиной и Россией, для развития нашего независимого Отечества», - отметил Копельчук. Он также подчеркнул, что Клуб - это не политическая организация и не имеет никаких политических целей. В свою очередь активист Украинского Молодежного Клуба Лина Федорова отметила, что Клуб имеет свою страницу в одной из социальных сетей и включает в себя около 500 ребят, которые учатся и работают в России. При этом очень многие из них ничего общего с Украиной не имеют, но приходят пообщаться на украинском языке.