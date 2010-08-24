Сегодня в Одессе сплели «Вышиванковую цепочку»

Потемкинская лестница оказалась короткой для 228 одесситов и гостей города, принявшие сегодня участие в «Фестивале вышиванок» в рамках празднования Дня Независимости Украины, пишет УНИАН. Участников акции «Вышиванковая цепочка», которые решили, взявшись за руки, продемонстрировать неувядаемую красоту и оригинальность национальной одежды, оказалось так много, что заняли все ступеньки и не поместились на знаменитой лестнице - пришлось стать сверху вниз по обе ее стороны. Причем среди них оказались не только жители «морской столицы», но и множество гостей, в том числе семья москвичей Ирина и Алексей, которые приобрели 23 августа вышиванки и сегодня пожелали в обновках присоединиться к участникам «интересного, веселого и объединяющего людей праздника». «Мы убедились, что «Вышиванковая цепочка» набирает популярность, - отметил журналистам один из организаторов акции - руководитель Управления молодежной и семейной политики Одесского горсовета Андрей Юсов. – Ведь сегодня пожелали принять участие в акции втрое больше людей, чем в прошлом году. Причем это в основном молодые люди, которым жить и строить Одессу и Украину. Теперь я еще больше верю в будущее нашей страны и нашего города». Как только распалась живая «Вышиванковая цепочка», на Приморском бульваре начался конкурс на скоростное поедание известного национального блюда - вареников с картошкой, в котором соревновались девять парней и одна девушка. На всякий случай конкурсантам, которым было установлено 5-минутное предельное время для поглощения 50 вареников, подали также сметану и минеральную воду. Победил в конкурсе и завоевал хрустальный кубок одессит Дмитрий Король, сумевший проглотить 50 вареников за две минуты. «Ложку победителя мы отправим в музей конкурса, который был проведен впервые. И раз этот конкурс оказался столь интересным, значит – будет проведен еще», - сообщил участникам и болельщикам один из организаторов акции Алексей Черный.