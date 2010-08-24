В авиакатастрофе в Китае погибли 43 человека

43 человека погибли сегодня в результате катастрофы лайнера Эмбраер-190, совершавшего посадку в городе Ичунь (провинция Хэйлунцзян, северо-восточный Китай). Тела погибших обнаружены среди обломков самолета бразильского производства, сообщило китайское телевидение со ссылкой на представителя полиции Сунь Баннаня. Самолет на 300 метров «проскочил» взлетно-посадочную полосу в условиях сильного тумана, при ударе развалился на части и загорелся. Китайские СМИ передают со ссылкой на заявление вице-мэра Ичуня Ван Сюэмэя, что 53 человека госпитализированы, большинство из них пребывают в «относительно стабильном состоянии», кроме трех, получивших тяжелые ранения. Самолет Хэнаньских авиалиний выполнял рейс VD8387 из Харбина. Катастрофа произошла в 22:10 по пекинскому времени. Всего в самолете были 91 пассажир и пять членов экипажа. Среди пассажиров было пять детей, напоминает ИТАР-ТАСС.