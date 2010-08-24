На Одесщине сгорело 19 деревянных дач

В Одесской области сгорело 19 деревянных дач. Возгорание произошло вечером на Николаевской дороге. Огонь возник в прибрежном дачном кооперативе «Кабельщик». Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем, сообщает газета «Сегодня». Осложнили ситуацию хаотичный характер застройки, отсутствие противопожарных подъездов и оборудованных пирсов для забора воды. Пожарные машины не смогли подъехать к очагу возгорания, и МЧСникам пришлось тянуть рукава (гибкий пожарный трубопровод) на расстояние 200 метров. В конце концов, огонь потушили.