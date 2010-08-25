Крым возглавил десятку лидеров по взяткам в земельной сфере

В 2010 году больше всего преступлений, связанных с получением взяток в сфере земельных отношений, раскрыто в Крыму, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской областях и в Киеве Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на информацию, озвученную начальником Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Валерием Корякой, передают «Новости Крыма». По данным Коряки, в этом году в сфере земельных отношений раскрыто 1752 преступления экономической направленности, связанных с незаконными операциями с землей. Предметом противоправных посягательств стали более 16 тысяч га земли, в том числе 13,1 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, 831 га — оздоровительного, рекреационного, природоохранного и историко-культурного назначения, а также лесного фонда и 6,4 тысяч га — самозахваты. В суд направлены уголовные дела по 924 преступлениям в сфере незаконных операций с землей. «Из общего количества раскрытых преступлений более трети связаны с махинациями с землями сельскохозяйственного назначения. Почти каждое десятое преступление совершено в процессе передачи в собственность или аренду территорий лесного, природно-заповедного фонда и рекреационного назначения», — сообщили в милиции. В целом в стране задокументировано больше 1700 преступлений о взяточничестве. Общая сумма взяток по Украине составила свыше 27,7 млн гривен.