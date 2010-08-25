Во Франции сгорел склад автомобильной компании «Renault»

На складе комплектующих автомобильной компании Renault во французском Гран-Куроне произошел сильный пожар. В результате ЧП склад площадью в 24 тысячи квадратных метров полностью выгорел, передают Подробности со ссылкой на материалы «Le Monde» . Сообщение о пожаре на складе Renault поступило в пожарные службы во вторник, 24 августа. На борьбу с огнем были направлены десятки пожарных, однако потушить пожар удалось только к полудню. По сообщениям пожарных, склад сгорел полностью, ущерб от пожара оценивается в несколько миллионов евро. В частности, огонь уничтожил хранившиеся на складе двигатели, узлы и агрегаты КПП, а также материалы отделки салона, предназначавшиеся для автомобилей марки «Renault». Жертв или пострадавших в результате пожара нет. Как отмечает Le Monde, предприятие «Renault» в Гран-Куроне, на складе которого произошел пожар, обеспечивает работой около 400 человек.