В государственных школах Израиля арабский язык станет обязательным

Израильские власти вводят новую систему, в соответствии с которой преподавание арабского языка в государственных школах страны станет обязательным. Программа, которая сначала будет запущена в 170 школах на севере Израиля, предусматривает проведение обязательных уроков арабского, начиная с пятого класса, информирует русская служба BBC. Представители министерства образования надеются, что схема, получившая название «Я салам» («Как прекрасно»), сделает язык своеобразным культурным мостиком, который соединит евреев и арабов и сделает их более терпимыми друг к другу. Сегодня в израильских школах арабские учащиеся в обязательном порядке учат иврит, тогда как их еврейские одноклассники могут учить арабский на факультативной основе. Однако в последнее время все больше еврейских детей выражают желание учить арабский - один из официальных языков Израиля - для сдачи выпускных экзаменов, и власти решили пересмотреть программу средней школы. «Мы живем в стране с двумя официальными языками, - объяснил в интервью газете «Хаарец» Шломо Алон, руководитель отдела арабского и исламского образования в министерстве образования Израиля. - Изучение арабского станет шагом на пути к большей толерантности». Алон добавил, что министерство заинтересовано в признании всех граждан государства и в предоставлении дополнительных возможностей арабистам, работающих учителями в структуре израильского образования. Учителей арабского в школах страны около тысячи, причем большинство из них - евреи. «Государство привержено идее полного равенства своих граждан», - подчеркнул чиновник.