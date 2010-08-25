В Колумбии рядом с вулканом произошло землетрясение

Землетрясение силой 4,6 зарегистрировано во вторник в департаменте Нариньо на юго-западе Колумбии. В Национальном сейсмологическом центре сообщили, что землетрясение, эпицентр которого располагался в непосредственной близости от вулкана Галерас, не причинило существенного вреда близлежащим поселениям, информирует «ИТАР-ТАСС». Эпицентр подземных толчков находился на глубине около двух километров. Жители близлежащих к вулкану населенных пунктов были эвакуированы. Действующий вулкан Галерас расположен в 700 километрах к юго-западу от Боготы и в последние годы проявляет повышенную сейсмическую активность.